Scatta Natale sicuro: vigilantes sui treni GE-MI e GE-Ventimiglia

Oltre 250 donne e uomini di FS Security, la societa’ di vigilanza fortemente voluta dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, sono pronti a monitorare ben 24 linee di treni al giorno dal Nord al Sud.

I servizi di “sicurezza extra” sono attivi per un mese in collaborazione con gli agenti della Polfer.

Obiettivo: controlli a bordo dei mezzi, agli accessi e monitoraggio delle stazioni e dei tratti di linea per prevenire furti, evasione tariffaria, aggressioni al personale e assicurare viaggi tranquilli all’utenza.

Saranno presidiati giornalmente piu’ di 1300 treni e 70 tra stazioni e tratte di linea.

I controlli sono stati previsti in una prima fase nelle linee: Milano Verona, Milano -Lodi-Piacenza, Milano-Genova, Linea AV Milano -Livraga-Piacenza Ovest, Linea AV e storica Milano Brescia, Brescia – Vicenza, Verona – Bolzano, Verona – Mantova, Vicenza – Schio, Verona – Rovigo, Verona – Bologna, Torino – Carmagnola – Bra – Alba, tratta Genova Piazza Principe – Savona (linea Genova – Ventimiglia), Venezia – Udine, Bologna-Piacenza, Bologna-Porretta, Pesaro-Ancona-porto San Giorgio, Firenze-Viareggio via Prato, FL8 – Roma Termini – Nettuno, Barletta – Fasano, Reggio Calabria C.le – Lamezia T. C.le, Napoli – Caserta (via Cancello) , Napoli Campi Flegrei – Salerno, Palermo – Termini Imerese e Messina – Patti, servizi di monitoraggio linea sulla Capaci – Trappeto e Catania – Lentini.