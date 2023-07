Recco, il Santo Cristo torna in processione dopo 25 anni.

Il miracoloso Crocifisso custodito nell’Oratorio di San Michele, eretto sulle rovine del castello costruito a difesa di Recco, torna questa sera in processione dopo 25 anni. Alle ore 18.30 dopo la Santa Messa Solenne (ore 17.30) celebrata dall’Arcivescovo emerito della Diocesi di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, l’effigie del Cristo uscirà in processione come accade ogni quarto di secolo nella data del 22 luglio. Accompagnerà il sacro rito la musica della banda “Gioacchino Rossini”.

L’antico Crocifisso fu portato in paese da pellegrini provenzali “I Bianchi” diretti a Roma.

L’antico Crocifisso fu subito venerato e ritenuto miracoloso, ma si ignora l’origine e i motivi per cui fu lasciato a Recco. «E’ una grande emozione rivedere dopo tanti anni il Santo Cristo di nuovo in processione. E’ questo un momento di forte identità e di devozione per tutta la comunità recchese. Ringrazio la Confraternita di San Michele e il priore dottor Anton Livio Meus per aver lavorato a tutti i dettagli di questo antichissimo rito». Commenta il sindaco Carlo Gandolfo. ABov SS.CROCIFISSO_LUGLIO_2023-1