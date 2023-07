A Chiavari ritornano i concerti all’alba. Lunedì 24 luglio si esibirà il quartetto Cafè Express sul lungomare Scala

Confermati, anche quest’anno, i suggestivi appuntamenti con la musica all’alba organizzati dall’assessorato alla cultura del Comune di Chiavari. Si parte lunedì 24 luglio, alle 5.45 sul lungomare Scala, con il “Concerto all’alba, un viaggio musicale dalla Francia all’Argentina” sulle note del quartetto Cafè Express formato da Angelo Vinai, clarinetto, Cristiano Alasia, chitarra, Alberto Fantino, bajan, e Francesco Bertone, contrabbasso.

Il trio O’Carolan, composto da Elena Spotti, Luca Ragazzini e Fabio Rinaudo, si esibirà martedì 22 agosto, sempre alle 5.45 sul lungomare Scala, in uno spettacolo dedicato alle melodie irlandesi e scozzesi.

“Musica, mare e magia delle luci dell’alba si fondono per dare vita ad uno spettacolo emozionante. Attenderemo insieme il nuovo giorno con due concerti di qualità, per far vivere al pubblico un’esperienza veramente unica ed esclusiva. La musica come filo conduttore degli eventi estivi a Chiavari, a cui si aggiungono il teatro de sguaines e l’arte. Lunedì 24 luglio doppio appuntamento con la cultura.

Suonerà per noi Cafè Express, un quartetto che rappresenta una novità per le estati chiavaresi, pur ispirandosi ai colori d’oltreoceano che hanno fatto la storia del nostro territorio. Alla sera, alle 21.30 in piazza Nostra Signora dell’Orto si terrà un nuovo fantastico appuntamento con il Dionisio Festival, con Donatella Finocchiaro” spiega Silvia Stanig, assessore alla cultura.