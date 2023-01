Recco, giovane donna investita sulle strisce. Ricoverata in codice rosso

Recco, giovane donna investita sulle strisce. E’ stata ricoverata in codice rosso.

Una donna giovane è stata travolta da un auto che giungeva a velocità sostenuta. L’incidente è avvenuto alle ore 6.40, di questa mattina 25 gennaio nella centrale via Assereto a Recco. La giovane attraversava la strada sulle strisce in un’ora in cui è ancora buio. La donna attraversava la strada camminando sulle strisce e non fuori dalle strisce pedonali come era stato riferito in un primo momento.

Sul posto dell’ accauto è arrivata subito l’ambulanza dei Volontari del soccorso di Ruta di Camogli. La persona investita era incastrata sotto il mezzo e per estrarla sono stati chiamati i vigili del fuoco di Rapallo. La donna è stata diagnosticata in gravissime condizioni, ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del ospedale di San Martino.

I carabinieri della Radiomobile hanno interrogato l’investitore e hanno effettuato i rilievi necessari. La zona è anche coperta da telecamere che potranno dare utilissime indicazioni sulla dinamica. Il veicolo è stato posto sotto sequestro. ABov