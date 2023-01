Eventi del weekend alla Lanterna di Genova

La Lanterna di Genova si anima di iniziative: domenica 29 gennaio alle ore 14:00 torna Ti PORTO alla Lanterna e fino al 26 febbraio è visitabile la mostra “L’età della Resa” di Christian Olcese e Edoardo Nervi

Domenica 29 gennaio alle ore 14:00 torna la consueta visita mensile per scoprire tante curiosità e dettagli sul monumento simbolo di Genova e l’area che la circonda. La Lanterna è il nostro faro: un complesso monumentale affascinante e articolato, testimone di secoli di vita della città e dei suoi abitanti. Vi faremo conoscere il passato attraverso le storie, le tradizioni, il lavoro portuale: per comprendere il presente e incentivare la tutela del nostro patrimonio culturale proiettandoci verso il futuro.

Come partecipare all’iniziativa

Appuntamento ore 14.30 davanti Palazzo San Giorgio, lato mare, Porto Antico. Introduzione e trasferimento verso la passeggiata della Lanterna. Segue visita al museo e salita a piedi alla prima terrazza panoramica del faro.

– nome e cognome di ogni partecipante

– numero di cellulare

(Non è possibile fare prenotazioni telefoniche: la redazione della lista partecipanti è obbligatoria per le norme vigenti – per INFORMAZIONI, dalle ore 9 alle 18: 010 8938088 – 335 6063687)

Quota di partecipazione: € 15 a persona

Il gruppo sarà limitato

Si seguiranno le norme vigenti circa il distanziamento e l’uso della mascherina

Il trasferimento sarà con bus AMT

La visita non è adatta a persone con difficoltà motorie

In caso di maltempo la visita sarà annullata

Evento a cura di Go Genova Tours

L’età della resa – mostra poetica e fotografica

Inoltre, nelle sale del Museo della Lanterna è in corso la mostra L’ETÀ DELLA RESA, tratta dall’opera poetica di Christian Olcese, con fotografie di Edoardo Nervi. Il concept della mostra, a cura dell’APS Amici della Lanterna (con il coordinamento di Chiara Nicodemo), è stato pensato in una modalità multidisciplinare e sensoriale, che potesse mescolare svariate forme d’arte (poesia, fotografia, musica, recitazione). L’elemento portante della mostra e dell’intera raccolta poetica è il vento. Il vento è espresso in tutte le sue sfaccettature, racchiuso anche nell’area museale della Lanterna, simbolo di Genova capace di intrappolare all’interno della sua struttura infinite correnti ventose, liberamente accarezzate dal mare.

La mostra è visitabile fino al 26 febbraio, negli orari di accesso alla Lanterna (da venerdì a domenica e festivi ore 10-18, ultimo ingresso ore 17.30) inclusa nel biglietto d’ingresso.

*MODALITÀ DI ACCESSO

Il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova è visitabile tenendo conto di tutte le misure di sicurezza definite dalle autorità competenti.

Tutte le informazioni utili sul sito: https://www.lanternadigenova.it/informazioni/

[NB: In caso di allerta meteo arancione, rossa e/o temporali le visite al complesso monumentale sono sospese: eventuali indicazioni sono segnalate sul sito www.lanternadigenova.it e sulle pagine social Lanterna di Genova]

LANTERNA – faro di Genova dal 1128

Simbolo della città di Genova, sita sul promontorio di Capo di Faro la Lanterna, con i suoi 77 metri di altezza è il faro più alto del Mediterraneo. Nel 1626 alla Lanterna fu posta la prima pietra di ciò che sarebbe stata una cinta muraria lunga circa 20 km. Le mura furono concluse nel 1639, divenendo così la cinta muraria più lunga d’Europa e seconda nel Mondo, per lunghezza, solo alla Muraglia Cinese. La visita al complesso monumentale della Lanterna inizia dalla passeggiata che conduce all’antico faro, affacciata sul Porto di Genova. Si prosegue nell’Open Air Museum del parco, che si snoda adiacente alle fortificazioni secentesche e la Porta Nuova della Lanterna, l’antico portale occidentale di accesso a Genova. Alla base del faro, all’interno delle antiche fortificazioni si trova il Museo della Lanterna: nelle prime sale, si racconta la storia della Lanterna; le ultime sale, dette dei “Cannoni”, ospitano il museo dei fari e fanali. All’uscita del museo si prosegue verso il faro, all’interno del quale il visitatore ha la possibilità di salire 172 gradini fino alla prima terrazza panoramica per ammirare una vista affascinante e inedita sulla città e il suo porto.

Il Complesso monumentale della Lanterna è parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni. La Marina Militare concede gratuitamente e senza oneri al Comune di Genova la possibilità di apertura al pubblico della torre Faro fino alla prima terrazza panoramica. Il ricavato del prezzo del biglietto è devoluto alla sua valorizzazione e gestione ordinaria.

L’APS Amici della Lanterna promuove e sostiene iniziative per la sua valorizzazione, in collaborazione con PHAROS light for heritage, impresa culturale creativa nata dall’esperienza di conduzione degli ultimi anni, che dal 6 gennaio 2020 gestisce il complesso monumentale. La Lanterna è animata da un ricco programma di attività collaterali, eventi e laboratori per bambini, visite guidate e altre attività su prenotazione.

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione da APS Amici della Lanterna e PHAROS light for heritage.