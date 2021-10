Recco, fine lavori al pennello tra Punta S.Anna e Faro

Terminati i lavori che hanno interessato il tratto litoraneo compreso tra Punta Sant’Anna e il Faro a Recco.

Questo lavoro è utile per rinforzare e allungare di 15 metri il pennello in massi naturali che separa l’alveo del torrente Recco dalla spiaggia centrale. Il sindaco Carlo Gandolfo con un sopralluogo ha verificato da vicino la conclusione di un’opera che svolgerà in maniera efficace il compito di rallentare la corrente del mare in prossimità della sponda, per ridurre i processi erosivi che interessano la spiaggia.

« Il rafforzamento del scogliera è un’opera di difesa dal valore strategico ̶ commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo ̶ in quanto agevolerà anche il deflusso verso mare delle acque del torrente. Questo intervento appena concluso costituisce la soluzione tecnica migliore per rispondere agli obiettivi di tutela della costa». I lavori, sono iniziati al termine della stagione balneare e hanno avuto un costo di oltre 52mila euro.

Proseguono gli interventi di sanificazione nelle aree più frequentate della città.

Rimanendo nei lavori pubblici nella città proseguono gli interventi di sanificazione del centro cittadino programmata dall’Amministrazione comunale. Le attività interesseranno le strade e i marciapiedi, con l’intento di migliorare l’igiene e la pulizia delle zone più densamente abitate e frequentate della città. La sanificazione interessa in particolare nelle aree di aggregazione quali bar, ristoranti, fermate degli autobus.

«Anche se il rischio contagio sembra ridotto, si tratta di un dato che comunque va colto con prudenza ̶ spiegano il sindaco Gandolfo e il vice sindaco e ‘assessore all’ambiente Edvige Fanin. ̶ Le attività di sanificazione proseguiranno e riguarderanno ampie porzioni del territorio comunale, dove è opportuno intervenire in modo ripetuto al fine di garantire la massima igiene». ABov