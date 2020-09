Per garantire lo svolgimento delle celebrazioni religiose in onore di N.S. del Suffragio nel rispetto delle norme per il contrasto al Covid-19 Carlo Gandolfo, sindaco di Recco ha disposto l’ordinanza con le seguenti prescrizioni:

1. Durante lo svolgimento degli spettacoli degli “antichi mortaletti liguri”:

a) sia obbligatorio l’uso della mascherina per il pubblico che assiste agli spettacoli;

b) il personale addetto al caricamento e allo svolgimento della sparata degli “antichi

mortaletti liguri” debba obbligatoriamente indossare la mascherina ogniqualvolta

non si possa mantenere il distanziamento interpersonale di mt. 1;

c) sia fatto obbligo di rispettare le norme di prevenzione del contagio quali il lavaggio

delle mani con soluzione idro-alcolica e il distanziamento.



2. Durante la celebrazione delle funzioni religiose:

a) il pubblico rimanga seduto negli appositi “settori” assegnati, rispettando il

distanziamento sociale non potendosi movimentare le seggiole presenti nei vari

settori;

b) sia obbligatorio l’uso della mascherina;

c) che, all’esterno dell’area individuata per i fedeli, il pubblico presente nella

cosiddetta “area filtro”, considerata in Via Roma (da Via Fiume a uscita

Autostrada, Via Pisa, Via Trieste, Largo Giovanni XXIII, via Vittorio Veneto (lato

torrente) e Lungomare Bettolo indossi obbligatoriamente la mascherina e

garantisca il previsto distanziamento fisico. ABov