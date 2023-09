Recco, estrazione lotteria di beneficenza in favore di Ecopsi

Recco, estrazione lotteria benefica in favore Ecopsi, il 1° ottobre alle ore 12 nella Sala Polivalente.

Domenica 1° ottobre alle ore 12 nella Sala Polivalente in Recco si terrà l’estrazione dei tre vincitori della,Lotteria Zagor Ecopsi ideata e promossa da Comune e Pro Loco in collaborazione con Ecopsi, associazione di volontariato che segue disabili adulti con sindrome di down o con altri problemi psicofisici, con premi di grande valore per gli amanti del fumetto Zagor: tre tavole realizzate dal maestro Gallieno Ferri.

La lotteria è nata con lo scopo di sostenere il progetto “Dopo di noi”, che mira a creare un nuovo alloggio protetto per favorire l’autonomia e l’indipendenza dei ragazzi con disabilità. Le tre tavole originali del celebre personaggio Zagor, sono state donate generosamente da Gualtiero Ferri, figlio dell’artista.

Il primo premio è una tavola tratta da “L’oro del fiume”, il secondo da “La danza con la scure” e il terzo da “L’indiana bianca”. Venduti finora oltre 500 biglietti e sarà possibile acquistarli ancora fino a domenica presso la Pro Loco di Recco.

«Siamo orgogliosi di aver promosso e sostenuto questa causa in favore del ‘Dopo di noi’ – ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo – grazie a questo progetto, una quindicina di ragazzi hanno già avviato un percorso di autonomia e inclusione in un alloggio messo a disposizione dal Comune di Recco.

Ora abbiamo ampliato questa opportunità attraverso la lotteria solidale che è anche uno dei mezzi efficaci per parlare di disabilità. Abbiamo chiesto alla nostra comunità di mostrare generosità e all’appello hanno risposto in tanti».

Inoltre domenica 1° ottobre, dalle ore 9 alle ore 17, nella piazzetta intitolata a Gallieno Ferri, si svolgerà il mercatino "Fumetti in Piazza".