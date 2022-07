Dedicata a Gallieno Ferri la piazzetta attigua alla Pro Loco di Recco

Dedicata a Gallieno Ferri la piazzetta attigua alla Pro Loco. Il celebre fumettista, creatore di Zagor, ha vissuto a lungo nella città di Recco.

La Giunta del Comune di Recco ha approvato l’intitolazione della piazzetta antistante l’ingresso della Pro Loco a Gallieno Ferri, creatore di Zagor. Ferri è l’ideatore dell’omonima serie di fumetti pubblicata ininterrottamente da oltre sessant’anni. Il fumetto ha superato i seicento volumi.

Molti numeri del fumetto sono stati ristampati più volte e tutti venduti. La piazzetta, che fa parte di una porzione di via Ippolito d’Aste, era priva di intitolazione e ora sarà denominata “Piazzetta Gallieno Ferri 1929-2016 – Fumettista autore di Zagor” e inserita nella toponomastica cittadina.

«Attendiamo solo l’ufficialità, con il decreto di approvazione da parte della Prefettura – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla Cultura Enrico Zanini – è doveroso onorare la memoria di Gallieno Ferri, nostro illustre concittadino, in segno di riconoscenza per aver dato lustro, attraverso la sua attività di fumettista, a Recco».

Queste le motivazioni dell’intitolazione:

«Gallieno Ferri, nato a Genova il 21 marzo 1929, e ivi deceduto in data 2 aprile 2016. Fumettista italiano noto a livello internazionale per aver ideato nel 1961, insieme a Sergio Bonelli, la serie a fumetti “Zagor”, realizzando graficamente oltre ventimila tavole. Con i suoi disegni e i suoi personaggi ha saputo trasmettere a intere generazioni amore per la natura e spirito di avventura e attraverso la sua attività, ha dato lustro alla città di Recco, dove risiedeva dal 1959, portando il suo nome e quello della nostra cittadina in tutta Italia e oltre i confini». ABov