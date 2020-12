Recco, ecuadoriano con 200 grammi di coca: arrestato. In cella anche due pusher di Sori

Nei primi giorni di questa settimana i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sestri Levante, con la collaborazione dei carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure e delle Stazioni dell’Arma di Pieve Ligure e di Lavagna, in tre distinte operazioni antidroga messe a segno nei Comuni di Sori e Recco sono riusciti ad arrestare due italiani e un sudamericano, sequestrando complessivamente oltre mezzo chilogrammo di sostanza stupefacente, bilancini elettronici di precisione e denaro contante ritenuto frutto dell’attività di spaccio.

Gli investigatori hanno effettuato tre diverse perquisizioni domiciliari presso due abitazioni private e un capanno dove era stato notato un sospetto andirivieni di persone.

Le prime due sono state effettuate a Recco e Sori lunedì pomeriggio.

A Recco in casa di un 37enne originario dell’Ecuador i carabinieri hanno trovato oltre 200 grammi di cocaina, di cui parte già confezionata in dosi da un grammo, pronte per essere spacciate e denaro in contanti, considerati provento dell’attività delittuosa.

Sempre lunedì scorso, questa volta a Sori, in un’altra abitazione privata, i carabinieri, a seguito di una perquisizione, hanno trovato e sequestrato oltre 300 grammi di marjuana e 10 grammi di hashish. A finire in manette è stato un 46enne italiano, residente nel comune rivierasco.

Infine mercoledì pomeriggio, sempre a Sori, è stato arrestato in flagranza di reato un italiano di 41 anni. Infatti, a seguito di un controllo in un capanno nella sua disponibilità, gli investigatori hanno rinvenuto 33 grammi di cocaina e un bilancino elettronico di precisione.

I tre arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Genova Marassi.

Gli investigatori ritengono che la droga fosse destinata a essere venduta sulla piazza del Levante genovese.

La cocaina sequestrata, una volta tagliata e venduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare complessivamente oltre 40.000 euro.