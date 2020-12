Rally: New Racing for Genova al “Ciocchetto” con 4 equipaggi

Genova, 17 dic. – Archiviata la partecipazione al 56° Rally Valli Ossolane, l’attenzione della New Racing for Genova si sposta ora sull’ultimo atto della stagione 2020, il rally Ciocchetto Event. La scuderia genovese prenderà parte alla gara toscana, che si svolgerà sabato e domenica all’interno della Tenuta Il Ciocco, con quattro dei sei equipaggi inizialmente intenzionati a cimentarsi in questo singolare evento, sempre molto atteso: all’ultimo, infatti, è saltata, per indisponibilità del pilota, la partecipazione di Angelo Ferrari e Mara Miretti mentre non sono rientrati tra gli iscritti Maurizio Zaccaron e Luca Pierani.

Per l’occasione, torneranno a gareggiare insieme le sorelle De Paoli. Dopo la “prima” alla Ronde Val Merula del 2018, Marta e Beatrice affronteranno la gara toscana con una Suzuki Swift di classe R1B. Con un’analoga vettura, ma di classe R1, sarà in lizza anche il vice presidente della New Racing for Genova Luca Formentera, che sarà affiancato alle note dal savonese Walter Terribile.

Al “Ciocchetto” si chiuderà anche la bella stagione del giovane Mattia Canepa che, al volante della sua Citroën C2 di classe Racing Star 1600 e in coppia con Giorgia Lecca, cercherà di aggiungere un ulteriore step al suo percorso di crescita. Tutta da seguire anche la partecipazione del veloce “under 23” Nicolò Franca, che sarà in lizza con la fidanzata Alessia Beroldo e al volante della sua Peugeot 106 di classe A5.