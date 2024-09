Recco, difesa idrogeologica: terminata pulizia negli alvei dei rivi

Recco. Difesa idrogeologica del territorio, terminati i lavori di pulizia negli alvei dei rivi minori.

La pulizia negli alvei dei rivi minori, si è conclusa secondo il programma di manutenzione predisposto dall’Amministrazione Gandolfo.

Gli interventi, fondamentali per prevenire il rischio di allagamenti in vista della stagione delle piogge, hanno interessato i seguenti corsi d’acqua:

Rio Treganega, ripulito il tratto non tombinato a monte del quartiere Valleverde. Rio della Fontana: il lavoro ha riguardato il tratto tra la scuola materna di San Rocco e l’innesto con il torrente Recco, rio Sonega: pulizia effettuata tra via Mulinetti e il ponte pedonale a monte, rio Cotella: ripulito il tratto compreso tra la tombinatura con il terrapieno autostradale e quella di via Pisa.

Rio Vexina: intervento sulla sponda destra a valle del civico 26, con operazioni di pulizia e taglio alberi; rio Preli: lavori a valle della tombinatura sotto via Cornice Golfo Paradiso fino all’accesso della tombinatura di via Cavour.

Rio di Liceto: il tratto tra il civico 10 e la tombinatura del Santuario di N.S. del Suffragio è stato ripulito. Il rio senza nome in Via della Ne: operazione di pulizia a valle dello “sfiatatoio”, con rimozione di rami e detriti.

«I nostri interventi – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo – hanno lo scopo di garantire la sicurezza idraulica, affinché non ci siano difficoltà nel deflusso delle acque, ma ovviamente, queste attività si rivelano anche un prezioso contributo per il decoro urbano.

La manutenzione dei rivi minori è un’azione fondamentale per prevenire situazioni di emergenza idrogeologica. Continueremo a lavorare affinché la nostra città sia sempre più protetta da fenomeni alluvionali proprio nel periodo in cui questi eventi diventando sempre più frequenti». ABov