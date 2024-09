Nautico 2024: le università italiane protagoniste alla Tecno Marathon

Innovazione e sostenibilità al centro della Tecno Marathon 2024

Il 64° Salone Nautico di Genova ha visto protagonista la Tecno Marathon 2024, organizzata da Amer Yachts e Simonetta Pegorari – Studio Pegorari, con la partecipazione di Confindustria Nautica. L’evento ha riunito i migliori team universitari italiani, impegnati nella Monaco Energy Boat Challenge 2024, una competizione internazionale dedicata alla sostenibilità e all’innovazione energetica. Questa quarta edizione ha sottolineato l’importanza della ricerca e dello sviluppo di nuove tecnologie nel settore nautico.

La Monaco Energy Boat Challenge 2024: competizione di sostenibilità e tecnologia

La Monaco Energy Boat Challenge 2024, organizzata dallo Yacht Club di Monaco, ha coinvolto 46 team provenienti da 40 università di tutto il mondo. Da oltre 11 anni, questa gara è un punto di riferimento per l’innovazione energeticanel mondo della nautica, offrendo ai partecipanti l’opportunità di sviluppare prototipi all’avanguardia incentrati su tecnologie sostenibili. L’incontro al Salone Nautico di Genova ha messo in luce il contributo delle università italiane nella creazione di soluzioni tecnologiche innovative per il settore.

Progetti innovativi dalle università italiane: il futuro della nautica sostenibile

Il programma è stato aperto da Massimo Verme, progettista di GerrisBoats ed esperto in propulsioni alternative e trasporto marittimo sostenibile. Successivamente, sono intervenuti i team di studenti delle principali università italiane, tra cui il Politecnico di Milano, l’Università di Messina, il Politecnico di Torino, l’Università di Genova e quella di Bologna. Ogni gruppo ha presentato al pubblico i propri progetti innovativi, sviluppati nel contesto della Monaco Energy Boat Challenge, dimostrando l’impegno nella creazione di nuove tecnologie sostenibili.

La start-up P2M: innovazione nella tracciabilità dei materiali nautici

Durante l’evento, fuori programma, l’ingegner Maria Luisa Francia ha presentato la start-up P2M, fondata nel 2023 da un team di ingegneri dei settori nautico e aerospaziale. Il gruppo ha ideato Gene.Sys, un software brevettato che funge da “passaporto digitale” per la tracciabilità e la gestione dei materiali delle imbarcazioni, facilitando una gestione più consapevole del ciclo di vita dei materiali utilizzati nella costruzione delle barche.

Clipper Round the World Race 2025: partnership con il Comune di Genova

L’evento si è concluso con la presentazione della partnership tra il Comune di Genova e la Clipper Round the World Yacht Race 2025. Il 64° Salone Nautico di Genova ha ospitato il celebre velista Sir Robin Knox-Johnston, noto per aver vinto la prima regata in solitario e senza scalo attorno al mondo tra il 1968 e il 1969. La Clipper Round the World Yacht Race è una delle più famose competizioni veliche, che unisce persone di diverse estrazioni sociali in una sfida epica di 40.000 miglia nautiche (circa 74.000 km), attraversando i mari e gli oceani più difficili del mondo.