Recco, corso di formazione per genitori: Aiutami a fare da solo

Recco, “Aiutami a fare da solo”, corso di formazione per genitori. Tre incontri gratuiti in Sala Polivalente promossi dal Comune.

Con il primo incontro di venerdì 28 febbraio, ore 20.30, presso la Sala Polivalente, parte a Recco il corso di formazione per genitori dal titolo “Aiutami a fare da solo.

“Organizzare l’educazione per aiutare a crescere”. Promosso dal Comune di Recco e progettato dal LaborPace della Caritas Diocesana di Genova, sarà condotto da Fabrizio Lertora, esperto formatore e consulente educativo.

Il corso si articola su 3 incontri, ciascuno della durata di 2 ore, per accompagnare i partecipanti in un percorso volto a esplorare come l’organizzazione educativa possa aiutare nel difficile mestiere di genitore.

Il tema di apertura del corso sarà: “Non solo social e videogiochi: trovare e coltivare interessi e passioni”. Sono previsti altri due incontri che si svolgeranno il 14 marzo, incentrato su “Fare i compiti e mantenere gli impegni senza il pressing dei genitori”.

L’incontro dell’11 aprile, che affronterà “Scegliere gli amici: la socialità che aiuta a diventare grandi”, sempre in Sala Polivalente con inizio alle ore 20.30.

«Essere genitori è sempre stato un compito delicato e complesso – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai servizi sociali Davide Manerba – il corso proposto ha l’obiettivo di fornire strumenti utili per guidare i nostri figli verso l’autonomia.

È fondamentale creare un ambiente che li incoraggi a investire tempo, energie e capacità in tutto ciò che contribuisce alla loro crescita. Organizzare l’educazione significa avere chiaro cosa serve ai nostri figli per crescere e creare le condizioni perché possano farcela da soli». ABov