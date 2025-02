Sanremo 2025, il Team Liguria della Federazione Italiana Cuochi protagonista a Villa Ormond

Grande successo per il terzo appuntamento in vista dei Campionati Italiani di Cucina

Il Team Liguria della Federazione Italiana Cuochi (FIC) continua il suo percorso di preparazione in vista dei prossimi Campionati Italiani di Cucina, che si terranno a Rimini dal 16 al 18 febbraio 2025. Dopo un’assenza durata un decennio, la squadra torna a competere a livello nazionale con grande entusiasmo e determinazione.

Il terzo appuntamento di avvicinamento alla competizione si è svolto nella splendida cornice di Villa Ormond a Sanremo, all’interno del Villaggio del Festival, in concomitanza con il Festival di Sanremo 2025. L’evento ha riscosso un grande successo, mettendo in luce il talento e la preparazione della squadra ligure.

Un evento tra eccellenza gastronomica e valorizzazione del territorio

La serata è stata caratterizzata da un forte spirito di aggregazione e dalla celebrazione della cucina ligure, con il supporto di istituzioni e partner strategici. Il Presidente regionale della Federazione Italiana Cuochi, Alessandro Dentone, ha sottolineato l’importanza di questo ritorno ai Campionati Italiani: “Cresce l’attesa per questo importante evento. Dopo dieci anni, il nostro team torna a rappresentare la Liguria ai Campionati Italiani di Cucina. Ma il nostro sguardo è già proiettato al prossimo grande appuntamento: la Festa del Cuoco, che si terrà a Genova dall’11 al 14 ottobre 2025”.

Dentone ha inoltre evidenziato il prezioso supporto delle istituzioni, che non fanno mai mancare la loro vicinanza alla Federazione: “La partecipazione delle autorità e degli organi camerali è un segnale forte di quanto la valorizzazione del nostro territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche sia centrale. Villa Ormond, in occasione del Festival di Sanremo, si è rivelata una location ideale per esprimere al meglio il legame tra cultura, musica e tradizione culinaria”.

“Assaggia la Liguria”: il meglio del Made in Liguria in primo piano

L’evento sanremese ha ribadito l’importanza della territorialità e della promozione dei prodotti locali attraverso il consolidato rapporto con il progetto “Assaggia la Liguria”, nato per valorizzare le eccellenze regionali come: il Basilico Genovese DOP,l’Olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP e i Vini liguri DOP e IGP.

Questo percorso di valorizzazione rappresenta un asset strategico per l’enogastronomia ligure, contribuendo a far conoscere i prodotti locali a livello nazionale e internazionale.

Presenze istituzionali e supporto delle autorità locali

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria. Tra questi, Alessandro Piana, Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore Regionale all’Agricoltura, ha voluto ribadire il proprio sostegno al Team Liguria con un incoraggiante: “Forza Team Liguria!”

Presenti anche i rappresentanti della Camera di Commercio di Genova e i bartender di FIPE Confcommercio, guidati da Marina Porotto.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, è intervenuto anche Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, che ha evidenziato il ruolo chiave dell’enogastronomia per l’economia locale: “Questi appuntamenti rappresentano un fiore all’occhiello per la nostra regione. L’enogastronomia è un motore trainante per l’economia ligure. Stiamo parlando di eccellenze del territorio e prodotti di assoluta qualità, affidati all’estro di professionisti di grande talento”.

Sanremo 2025 e la cucina ligure: un connubio vincente

La presenza del Team Liguria FIC al Festival di Sanremo 2025 ha confermato ancora una volta il ruolo centrale della Liguria nel panorama gastronomico nazionale. Attraverso eventi come questo, la regione continua a promuovere le sue eccellenze, creando un forte legame tra tradizione, innovazione e territorio.

Con l’avvicinarsi dei Campionati Italiani di Cucina a Rimini, cresce l’entusiasmo e il sostegno per il team, pronto a rappresentare con orgoglio la Liguria su un palcoscenico nazionale.