Samp-Verona, D’Aversa: Scendere in campo con la giusta convinzione

«A Salerno abbiamo centrato un risultato importante e non scontato ma per quanto mi riguarda mi sento ancora in mare aperto e bisogna continuare a navigare tenendo la barra a dritta». Roberto D’Aversa si esprime così alla vigilia della sfida con l’Hellas Verona che mette in palio tre punti importanti per trovare quella continuità di risultati che può permettere alla Sampdoria di risalire la classifica.

«La prestazione c’è quasi sempre stata, mentalmente abbiamo sempre lavorato con l’entusiasmo giusto – dichiara il tecnico -. Ora dovremo scendere in campo con la giusta convinzione in noi stessi per poter centrare un altro risultato positivo».

Momento. Dopo una falsa partenza e l’avvicendamento in panchina che ha portato Igor Tudor alla guida, i gialloblù stanno disputando un campionato esaltante. «Il Verona è la squadra più in condizione del mese di novembre – prosegue D’Aversa -. Hanno numeri importanti ma dobbiamo ragionare sul nostro percorso, dando entusiasmo e positività attraverso prestazioni e risultati anche nel nostro stadio. Dovremo giocare da squadra perché quando lo abbiamo fatto, siamo riusciti a mettere in difficoltà qualsiasi tipo di avversario».