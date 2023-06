Recco, città digitale: in arrivo la rete ultraveloce

Recco, la città digitale: in arrivo la rete ultraveloce. Il sindaco Gandolfo firma la convenzione con Tim per la rete FTTH con cui famiglie, imprese e uffici pubblici usufruiranno di connessioni veloci e sicure.

Recco, la città digitale: con i fondi Pnrr saranno finanziati i lavori per la banda ultraveloce, che consentirà di garantire una velocità di trasmissione di almeno 1 Gbit/s, attraverso la posa della rete in fibra ottica sul territorio. Un intervento che interesserà 2316 civici del Comune di Recco, il 35% di quelli presenti.

La Giunta Gandolfo ha approvato lo schema di convenzione con Tim per permettere alla città di dotarsi di una infrastruttura FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa), soluzione tecnologica in grado di garantire velocità di connessione per agevolare la fruizione di servizi avanzati.

L’opera sarà realizzata attraverso l’utilizzo delle infrastrutture di pubblica illuminazione, per permettere la massima riduzione dei tempi e dei costi d’intervento, garantendo un basso impatto ambientale e minori oneri e disagi alla viabilità pubblica. Il sindaco Carlo Gandolfo esprime soddisfazione per questo accordo:

«La banda ultralarga risulta essenziale per lo sviluppo di Recco e per consentire a cittadini e imprese di accedere a servizi all’avanguardia. Tim, inoltre, minimizzerà eventuali disagi provocati dai lavori utilizzando le infrastrutture esistenti. Con questo intervento facciamo un passo in avanti verso la cosiddetta Smart City, che rende i centri urbani moderni e tecnologicamente all’avanguardia». ABov