Valorizzazione Made in Italy, riconoscimento Nazioni Unite a imprenditrice ligure

Roberta Marcenaro serve dal 2022 il “Board” delle Nazioni Unite per la campagna del “Conscious Network” per la divisione “Fashion and Lifesfyle” per la riduzione e promozione dei cosiddetti “SDG’s”.

La scorsa settimana, nella sede delle Nazioni Unite a New York, l’imprenditrice ligure e’ stata chiamata sul palco per onorarla del lavoro svolto per le aziende del made in Italy.

Marcenaro e’ stata riconfermata nel ruolo delle Nazioni Unite per l’anno 23-24 e anche promossa al coordinamento per l’italia e le sue aziende

Imark è una società di consulenza e acceleratore d’impresa. Con sede a Washington, D.C., Imark alimenta i collegamenti tra le imprese italiane e statunitensi per consentire loro di capitalizzare le opportunità globali e nazionali

Roberta Marcenaro Lyon, socia fondatrice e Ceo dell’azienda, oltre a dirigere il team di professionisti di Imark è la rappresentante locale della Camera di commercio americana in Italia, membro del comitato consultivo di Time Century, fondatore di Dinners for Democracy e membro del comitato consultivo di “Conscious Fashion & Lifestyle Network” per le Nazioni Unite.