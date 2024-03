Recco, “Cammino Sinodale 2024″: tra dialogo e riflessione.

Sabato 2 marzo, Recco ospiterà “Il Cammino Sinodale 2024”, evento promosso dall’Arcidiocesi di Genova in collaborazione con il Comune di Recco. L’appuntamento è in programma presso la Sala Franco Lavoratori, dalle ore 9 alle ore 12.30.

Il Cammino Sinodale si basa sulla convinzione che quando si pongono al centro la persona e il bene comune, anche attraverso linguaggi diversi, si possa sognare insieme e contribuire a costruire un mondo più bello.

Durante l’incontro, sarà adottato lo “stile sinodale”. Si lavorerà in piccoli gruppi per confrontarsi e indicare proposte che saranno condizione per costruire insieme. La domanda che accompagnerà il percorso sarà:

“Come possiamo creare collaborazioni stabili tra chiesa, enti locali, scuola, sanità pubblica, sport e politica, affrontando le sfide attuali della nostra società come la pace, la cura dell’ambiente, la partecipazione, la legalità, il contrasto alla povertà, le disuguaglianze e la solitudine?”.

L’evento sarà aperto da don Gianni Grondona, Vicario episcopale per la Sinodalità, e vedrà la partecipazione del Sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, e della referente Sinodo della Diocesi di Genova, Angela Testi.

«Questa iniziativa è un’occasione per costruire una collaborazione attiva tra la comunità civile e quella religiosa per attivare percorsi condivisi. Il Cammino Sinodale propone stimoli di analisi e intervento per costruire un mondo migliore» Commenta il sindaco Carlo Gandolfo. Per informazioni e iscrizioni, contattare: sinodalita@diocesi.genova.it