Genova, 48enne albanese gira col coltello e su furgone rubato: denunciato

Ieri un 48enne albanese, con precedenti di polizia e già gravato da provvedimento di espulsione e contestuale ordine di allontanamento emesso dal Prefetto di Bolzano, durante un controllo dei carabinieri in Centro a Genova è stato trovato in possesso di un coltello multiuso, svariati strumenti atti all’effrazione nonché di una chiave di un furgone rinvenuto nelle immediate vicinanze.

A seguito del controllo, il mezzo è risultato rubato.

All’interno sono state trovate anche targhe rubate da un altro veicolo.

Lo straniero è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi, non ottemperanza all’ordine di espulsione.