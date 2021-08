Recco, approvate le regole per l’utilizzo dei social network del Comune.

Recco, approvate regole uso social network del Comune. Il Consiglio comunale di Recco ha approvato il “Regolamento per la disciplina dei social network istituzionali”, testo in cui si tutela l’ente e i cittadini e si definiscono i comportamenti da adottare per l’utilizzo degli account gestiti dal Comune.

La nuova “policy” è stata proposta da Paolo Badalini, presidente del Consiglio Comunale, a seguito di una mozione presentata nei mesi scorsi dai consiglieri comunali Siri e Napoli. «Abbiamo predisposto un documento che disciplina l’uso dei social network istituzionali del Comune ̶ sottolinea il presidente Badalini ̶ vista l’importanza che oggi questi nuovi mezzi hanno assunto nella nostra società.

L’Amministrazione ha scelto di utilizzare i social per agevolare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini, perseguendo finalità istituzionali e di interesse generale, per divulgare informazioni di servizio e comunicazioni istituzionali, aggiornamenti in situazioni di emergenza, comunicati stampa, foto notizie, dirette delle sedute degli organi istituzionali, conferenze stampa.

Per favorire, inoltre, la trasparenza dell’attività amministrativa, la promozione del territorio e di eventi pubblici. Anche attraverso dirette audio o video, per stimolare il coinvolgimento attivo dei cittadini. Il testo approvato dal Consiglio Comunale è frutto del lavoro svolto dagli uffici e coordinato in Commissione Affari Istituzionali».

Commenta il sindaco Carlo Gandolfo.

«Ringrazio il presidente Badalini per l’ottimo risultato ottenuto. Frutto del costante impegno, non solo nella gestione dell’assemblea. Ma anche delle commissioni tematiche che l’Amministrazione ha voluto istituire nel corso di questo mandato»



Il Regolamento è diviso in più parti. Nella prima vengono esaminate le finalità e i contenuti che sono previsti nei vari social. Segue una parte che riguarda le attività di gestione con la disciplina dei vari ruoli presenti all’interno delle pagine. I criteri da seguire per la nomina delle varie figure.

Sono presenti anche una serie di norme che riguardano la disciplina da seguire per commentare o intervenire sulle pagine ufficiali dell’amministrazione. Nell’ultima parte, è indicata la policy interna che dipendenti o gli incaricati di gestire le pagine per conto del Comune devono osservare nella gestione del vari social. ABov