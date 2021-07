Recco, affidato servizio assistenza degli anziani e disabili

Il Consorzio Tassano Servizi Territoriali gestirà il servizio di assistenza per anziani e disabili.

Il Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s a r.l. Onlus di Chiavari, dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2024, gestirà il servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili. Le persone assistite devono essere residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 49 (Camogli, Recco, Uscio).



Il sindaco Carlo Gandolfo aveva firmato la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali tra i tre Comuni del Golfo Paradiso lo scorso aprile per garantire in modo efficiente e omogeneo i livelli essenziali delle prestazioni sociali.

«Affidando al Consorzio le attività di assistenza domiciliare. Abbiamo fatto una scelta di continuità, per assicurare l’intervento degli stessi operatori che stanno attuando il servizio, in quanto dotati della formazione e della professionalità necessarie.

Un servizio che nel tempo sta dando buoni risultati, un sostegno fondamentale per le famiglie in un momento difficile, segnato dalla pandemia, in cui non è solo necessario ricevere assistenza ma anche sentire la vicinanza di persone con cui si è instaurato un rapporto di cura».

Sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai servizi sociali Francesca Aprile. In favore del consorzio sono stati impegnati circa 420mila euro per gli anni 2021, 2022, 2023; per il 2024 è previsto un successivo provvedimento. Finanziamenti utili per gli interventi assistenziali rivolti alla fascia fragile della popolazione. In particolare alle rispettive famiglie, per favorire il mantenimento delle persone nel proprio contesto familiare. ABov