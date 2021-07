Entella, le date della prossima stagione di serie C

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Pro ha reso noto quando inizierà e quando finirà il prossimo campionato di Serie C, che vedrà l’Entella protagonista: si inizia il 29 agosto 2021 e si termina il 24 aprile 2022. “La decisione è stata deliberata oggi durante il Consiglio Direttivo della Lega Pro, che si è riunito in video conferenza“, si legge sul comunicato.

Inoltre, per quanto riguarda la Coppa Italia Serie C: “Oltre alla regular season è stato stabilito che il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C si disputerà il 13 o 14 agosto mentre il secondo turno il 21 agosto e, in quest’ultimo, vi prenderanno parte anche le quattro squadre che avranno disputato il turno preliminare di Coppa Italia“.