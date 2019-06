Rassegna ‘d’Autore e d’Amore’, Bordighera Agosto 2019

Storica Canzone d’Autore e Progressive alla ribalta

Nell’arco di 3 serate si avvicenderanno sul palco grandi artisti, cosiddetti “Storici”, come Ken Hensley (ex Uriah Heep), Alberto Fortis, Max Manfredi, Fabio Concato, Grazia Di Michele, Gianni Nocenzi (ex Banco del Mutuo Soccorso).

L’associazione Culturale Musicale “Aspettando Godot”, ritorna quindi a Bordighera per una coinvolgente sesta edizione 2019 della Rassegna “d’autore e d’Amore”.

7-8 e 10 Agosto sono le date in cui andrà a concretizzarsi questo ennesimo omaggio a ‘certa storia musicale’ proposto dall’associazione organizzatrice, in perfetta coerenza con le finalità contemplate nel proprio Statuto. Una manifestazione appassionata realizzata da appassionati, che vedrà come protagonisti artisti che hanno contribuito in maniera fondamentale al lungo percorso della Storica Canzone d’Autore e del Progressive.

La Rassegna si è ormai consolidata come uno degli appuntamenti di maggior richiamo tra le manifestazioni estive di tutto il Ponente Ligure, un evento che come di consueto sarà realizzato nell’affascinante cornice dei Giardini Lowe. Nata nel 2014, la rassegna ‘d’Autore e d’Amore’ si è gradatamente imposta all’attenzione nazionale, con l’apprezzamento di tanti appassionati e giornalisti musicali di settore.

L’associazione organizzatrice prosegue quindi nella sua opera di tutela culturale, protezione e diffusione del patrimonio musicale della Storica Canzone d’Autore e Progressive. Un’autentica barricata Culturale-Musicale sostenuta dal Comune di Bordighera, ideata e realizzata dall’associazione ‘Aspettando Godot’ che da alcuni anni si muove in questa direzione.

Nella serata di Mercoledì 7 Agosto, dal titolo “d’Autore e d’Amore in Progressive”, si potrà assistere ai concerti di KEN HENSLEY (ex componente di spicco e Songwriter degli Uriah Heep, tra le più grandi Band del Rock mondiale). Confermata anche la presenza in ‘Piano Solo’ di GIANNI NOCENZI (ex Banco del Mutuo Soccorso). In apertura di serata Davide Laura, giovane promessa musicale di estrazione Ligure.

Giovedì 8 Agosto si proseguirà con il set di ALBERTO FORTIS (con band al seguito) che ritorna a Bordighera dopo la sua partecipazione di grande successo avvenuta alla ‘Rassegna d’Autore e d’Amore’ nel 2015. Grande attesa anche per l’esibizione di MAX MANFREDI, più volte presente negli annali delle Rassegne Tenco. Sarà accompagnato dai suoi amici-musicisti Marco Spiccio (tastiere) e Alice Nappi (violino). Opening act con il talento della cantautrice genovese Claudia Pastorino.

Sabato 10 Agosto si chiude alla grande con il set di FABIO CONCATO, coadiuvato dai suoi fidi Musici: Ornella D’Urbano (piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre). Altra grande protagonista della serata sarà GRAZIA DI MICHELE, tra le cantautrici più brave ed affermate del panorama musicale italiano. Si esibirà in duo acustico. Apre la serata Giulio Wilson, artista in netta ascesa nell’ambito della ‘Nuova Canzone d’Autore’, già partecipante al concertone del 1° Maggio a Roma.

Le serate saranno presentate d Mauro Selis e Giulia Cassini.

La Rassegna d’Autore e d’Amore è realizzata con il contributo del Comune di Bordighera, patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia. Anche Conad Bordighera sostiene questa edizione 2019.

Info Rassegna sul sito dell’associazione organizzatrice ‘Aspettando Godot’ www.aspettandogodot.it