Rapinano giovane in via Buozzi: arrestati una 39enne e un 40enne

Ieri gli agenti del Commissariato di Genova Prè una coppia di malviventi, 39 anni lei e 40 anni lui, per una rapina avvenuta in un bar di via Buozzi il 17 dicembre scorso.

I responsabili della Questura di Genova non hanno fornito le generalità, né la nazionalità degli arrestati.

Il giovane, vittima della rapina, è stato avvicinato dalla donna che, dopo averlo approcciata verbalmente, ha iniziato a bere con lui.

Dopo aver finito i propri soldi il giovane si è recato, insieme alla donna, al bancomat vicino per prelevare altro denaro e la malvivente, in quel frangente, si è appropriata dei 150 euro appena prelevati.

La giovane vittima ha provato a farsi dare indietro le banconote, ma è stato raggiunto e percosso violentemente dal fidanzato di lei appostato nei pressi dello sportello a osservare la scena nascosto dietro un albero.

I due malviventi sono quindi scappati facendo perdere le proprie tracce, ma i poliziotti del Commissariato Prè, dopo avere svolto un’accurata attività di indagine, li hanno individuati.

Sono stati quindi arrestati e rinchiusi in carcere a Marassi e Pontedecimo.