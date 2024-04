Via Prè, girano col coltello e droga già al mattino. Poi aggrediscono poliziotti: arrestati

Ieri mattina gli agenti della Polizia di Stato di Genova hanno arrestato due persone di 26 e 27 anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il primo è stato anche arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità. Il secondo anche per possesso ingiustificato di armi o oggetti (un coltello) atti a offendere .

I responsabili della Questura di Genova non hanno fornito le generalità, né la nazionalità degli arrestati.

Gli agenti delle Volanti poco prima delle 9 di ieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di una violenta lite in corso in via Prè.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato due violenti che alla loro vista hanno tentato di darsi alla fuga, ma sono stati subito raggiunti.

Per non essere identificati e guadagnarsi di nuovo la fuga i due hanno opposto una forte resistenza con spintoni e sbracciate contro i poliziotti.

Il successivo controllo ha permesso di trovare sul 26enne 20 dosi di cocaina e 2,78 grammi di cannabis confezionati per la vendita al dettaglio e sul 27enne un coltello a serramanico e una dose di cocaina.