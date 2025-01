Rapina nel Centro Storico di Genova: arrestati tre minorenni stranieri

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato tre giovani stranieri minorenni, non accompagnati, ritenuti responsabili di una violenta rapina avvenuta il 3 novembre 2024 presso i Giardini Luzzati, nel cuore del Centro Storico.

L’aggressione ai Giardini Luzzati

La rapina è avvenuta intorno alle 23:00, quando un gruppo di cinque individui ha preso di mira un giovane seduto su una panchina mentre ascoltava musica con le cuffie collegate al proprio smartphone. Uno degli aggressori si è avvicinato con la scusa di chiedere una sigaretta, tentando poi di strappare il cellulare dalle mani della vittima.

La reazione del giovane, che ha cercato di trattenere il telefono, ha scatenato una violenta aggressione. Il gruppo ha colpito la vittima con calci e pugni, provocandogli la frattura dello scafoide. Successivamente, i rapinatori si sono impossessati del suo piumino, che conteneva il portafoglio con documenti e una carta di pagamento. Quest’ultima è stata poi utilizzata per acquisti presso distributori automatici di sigarette.

Le indagini e l’arresto

Grazie a un’accurata analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, il personale della Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile è riuscito a ricostruire l’evento e identificare tutti i partecipanti all’aggressione.

Sulla base delle prove raccolte, il GIP del Tribunale per i Minorenni di Genova, su richiesta della Procura della Repubblica dei Minorenni, ha emesso un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere per i tre principali responsabili. I giovani sono stati rintracciati, arrestati e trasferiti presso l’Istituto Penitenziario Minorile.

Un messaggio di sicurezza per il Centro Storico

L’operazione rappresenta un’importante risposta al fenomeno della criminalità minorile e ribadisce l’impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza nei luoghi simbolo della città, come i Giardini Luzzati.

