TriCapodanno a Genova, seconda serata nel segno del rap e della trap

Il TriCapodanno 2024 a Genova dopo l’esordio di ieri prosegue con la sua seconda serata, interamente dedicata al rap e alla trap, generi musicali che stanno conquistando il pubblico più giovane. Piazza De Ferrari si è trasformata in un grande palcoscenico, accogliendo talenti locali e grandi nomi della scena musicale italiana.

La scena locale apre lo spettacolo

La serata è iniziata con i protagonisti della scena rap e trap genovese e ligure, tra cui Dj Kamo, Mr Phill, Spike e il collettivo Genovarabe, rappresentato da Helmi Sa7bi, Sayf e Sossy. Questi artisti hanno scaldato il pubblico con esibizioni energiche e coinvolgenti, dimostrando il talento e la creatività del panorama musicale locale.

Big della trap italiana: Ele A, Madman e Noyz Narcos

A seguire, il palco ha ospitato tre grandi nomi del rap e della trap nazionale: Ele A, Madman e Noyz Narcos. Questi artisti, capaci di riempire palazzetti e club in tutta Italia, hanno entusiasmato la folla con le loro performance.

Noyz Narcos , con oltre 1,8 milioni di ascolti mensili su Spotify e quasi un milione di follower su Instagram, è una delle icone più rappresentative della trap italiana.

, con oltre e quasi un milione di follower su Instagram, è una delle icone più rappresentative della trap italiana. Madman, altrettanto amato, vanta oltre 1 milione di ascolti al mese e una solida base di fan sui social media.

La loro presenza ha confermato l’importanza del TriCapodanno come evento di riferimento per la musica urbana in Italia.

Una conduzione coinvolgente e i saluti istituzionali

La serata è stata condotta con entusiasmo da Samu Mara ed Effe, che hanno mantenuto alta l’energia del pubblico durante tutto l’evento.

A fare gli onori di casa, il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, ha augurato a tutti un felice 2025, mentre Federica Cavalleri, consigliere delegato ai Grandi Eventi del Comune di Genova, ha incitato la piazza con un energico “Forza Genova!”.

TriCapodanno: un successo che continua

Il TriCapodanno di Genova si conferma un appuntamento imperdibile per residenti e turisti, capace di attrarre un pubblico variegato e di celebrare la musica in tutte le sue forme. La seconda serata, dedicata al rap e alla trap, ha messo in luce sia i talenti locali sia i grandi artisti del panorama nazionale, offrendo uno spettacolo indimenticabile.

Il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana ha commentato: «Devo dire che come pubblico siamo sugli standard di ieri sera. Ovviamente un pubblico diverso, un pubblico giovane, giovanissimo. Però questo dimostra come Comune di Genova e Regione Liguria siano anche vicini ai giovanissimi. Mi auguro che sia stato veramente uno spettacolo di gradimento, sia per per i giovanissimi, ma anche per tanti genitori che hanno accompagnato i loro figli. Quindi credo che questo sia la musica. La musica sostanzialmente unisce sia quella che riguarda i giovani, sia quella che riguarda ovviamente quelli di una certa età come il sottoscritto. Comunque il risultato lo conferma. Credo che nell’arco delle tre serate che si concluderanno domani, ovviamente con il presidente Marco Bucci, abbiamo centrato anche quest’anno l’obiettivo».

«Devo dire -ha aggiunto Federica Cavalleri, consigliere delegato ai Grandi Eventi del Comune di Genova – che è un TriCapodanno partito benissimo con ieri sera con gruppi di famiglie, di ragazzi tutti insieme a festeggiare, a ballare la musica degli ultimi nostri 30 anni. Stasera un pubblico molto di ragazzini che mi sembra che festeggino e si divertono in maniera molto molto calma e domani sera al gran finale con l’Amoroso che ci ha accompagnerà per salutare 2024 e l’arrivo del 2025, gli Ex-Otago, La rappresentante di lista, quindi anche per domani sera un pubblico, diciamo, con canzoni un po’ per tutti». L.B.

Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook e Twitter e resta aggiornato sulle notizie di Genova e Liguria.

Photo Gallery