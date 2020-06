Rapina con inseguimento termina in piazza delle Americhe

Nel pomeriggio un uomo ha compiuto una rapina in un negozio per poi scappare a bordo di un furgone con un bottino di circa 300 euro.

Il rapinatore è stato ‘agganciato’ da una pattuglia della Polizia di Stato che si è gettata all’inseguimento in corso Europa. Il veicolo è stato raggiunto in via Tolemaide, in zona Brignole.

L’episodio movimentato si è concluso tra via Tolemaide e piazza delle Americhe.

Secondo il racconto di alcune persone presenti il furgone, un Daily bianco, ha cercato di passare tra le auto in piazza delle Americhe a fianco del cantiere del Bisagno.

Ne ha urtate circa quattro, speronando anche un bus dell’Atp e finendo la propria corsa contro i muretti new jersey del cantiere.

Sul posto è giunta la volante che ha preso il rapinatore e lo ha condotto in Questura.

Mentre la zona da via Archimede e dall’incrocio di corso Torino con via Tolemaide è stata sigillata per sicurezza.

Intorno alle 18.05 le strade sono state riaperte anche se è congestionata nella zona.