Genoa, Preziosi: Riaprire stadi solo in sicurezza

Il presidente del Genoa Preziosi commenta la possibilità di riaprire parzialmente gli stadi.

“Ci sono interessi da difendere, specie televisivi, ma se decidessi io farei giocare tutti alla stessa ora. Sotto l’aspetto fisico giocare alle 17:15 è uno stress, a determinate temperature, e lo spettacolo ne patisce”.

“Occupare in sicurezza dei posti va bene, ma il problema principale è che ci sono degli abbonati che hanno già dei posti. E dire ad alcuni che non possono entrare non è fattibile, a meno che non si faccia una rotazione. Il Ferraris può ospitare 35mila persone, anche portare dentro il 20% porterebbe allo stadio 7.000 persone e lo spettacolo ne beneficerebbe”.