Rapallo, titolare ditta rimessaggio imbarcazioni denunciato per violazioni norme su rifiuti

I Carabinieri della Stazione Forestale di Rapallo ieri hanno denunciato in stato di libertà per violazioni delle norme sulla gestione dei rifiuti un 65enne residente a Santa Margherita Ligure e titolare di una ditta di rimessaggio di imbarcazioni.

I militari al termine di accertamenti in materia ambientale, finalizzati alla verifica e rispetto della corretta gestione dei rifiuti, del suolo, dell’aria ed acqua e svolti nel Comune di Rapallo, hanno accertato le seguenti violazioni a carico del 65enne: scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione ovvero scaduta di validità, gestione senza autorizzazione dei rifiuti speciali pericolosi e non e attività di verniciatura in assenza delle previste autorizzazioni all’emissioni in atmosfera.

Le attività di controllo hanno visto impegnati anche i tecnici dell’ARPAL di Genova.