Rapallo: Puggioni candidato sindaco per la Lega, che correrà con suo simbolo

Il consigliere regionale Alessandro Puggioni è il candidato sindaco della Lega, che alle prossime elezioni amministrative a Rapallo si presenterà con il suo simbolo.

Dopo la richiesta del consiglio direttivo della sezione di Rapallo e il via libera da parte dei vertici liguri del Carroccio, l’ex assessore comunale alla Sicurezza e alla Viabilità, eletto in Regione nel 2015, ha accettato la sfida ed è ufficialmente in corsa per la tornata elettorale prevista nella primavera del 2019.

“E’ necessario – ha spiegato Puggioni – che anche sul territorio gli elettori abbiano il diritto di scegliere il simbolo della Lega.

Pertanto, non solo accetto con entusiasmo, ma sono determinato a difendere il mio Comune e a impegnarmi per la Città di Rapallo con la stesura di un programma di buonsenso che metta al centro prima i cittadini ruentini”.