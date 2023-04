Rapallo promuove il Festival dei Sentieri

Il Comune di Rapallo promuove e sostiene, insieme agli altri comuni del Golfo, Il Festival dei Sentieri.

Tale Festival nasce con l’intento di valorizzare il vasto patrimonio montano della costa ligure che si affaccia sui golfi Tigullio e Paradiso e di far scoprire le mille opportunità che il territorio offre a coloro che desiderano passare il proprio tempo libero trascorrendo qualche ora lontani dalla folla e dal rumore.

I centri antichi, nei quali si respirano la fragranza di storia e focaccia, diventano sfondo, con i negozietti e i dehors di bar e ristoranti, di un ricco mondo di camminate in mezzo al verde, nel quale è possibile cambiare orizzonte ogni giorno e per più di un’intera settimana.

Il Festival racconta anche la poliedricità del significato del sentiero: il valore della condivisione del percorso e dell’inclusione del cammino, al di là dell’emozione della conquista di una meta.

Ma c’è di più: questo Festival, che è stato costruito per il territorio e per chi lo frequenta, ha trovato proprio nel territorio e in chi lo frequenta perché lo ama, la sua base più forte ed autentica: una vincente campagna di crowdfunding alla quale tutti possono partecipare.

La sua stessa costruzione è frutto di una collaborazione trasversale tra più associazioni e non solo del territorio: voluto e pensato dall’associazione Amici dei Sentieri, il Festival ha preso forma e forza con l’aiuto di Kòres (Associazione culturale con sede a San Mauro Torinese ma già attiva nel Tigullio da diversi anni con il suo format “Estate sotto le stelle” e con quello più recente di “ScienzArte”), della sezione CAI di Rapallo e del Gruppo Fotografico Dietro a un Vetro che ha messo a disposizione i suoi soci, entusiasti amanti della fotografia e professionisti negli scatti e nelle riprese.

Il Circolo Golf&Tennis di Rapallo ha sostenuto fortemente il Festival accogliendo tutta la programmazione serale nelle proprie strutture: un luogo che sa che sa coniugare sport, natura, cultura e tradizione attraverso il calore del suo direttore e del suo staff, ancor prima della competenza e affabilità del suo direttivo.

Per parlare di Sentieri si è pensato di farlo in maniera coinvolgente, sobria e accattivante immaginando una mascotte particolare: la salamandrina Sally.

La dolce Sally è la mascotte dei sentieri del Festival e ci accompagnerà alla scoperta delle bellezze del territorio.

Sally è la salamandrina tergiditata, o dagli occhiali, che vive nella valle del Rio Tuia e la sua presenza ha trasformato la vallata in un sito protetto di livello europeo.

Sally è stata interpretata da Enzo Marciante come affidabile compagna delle nostre escursioni: per sua natura, infatti, Sally può passare con naturalezza dall’ambiente acquatico a quello terrestre e per i Celti era la fata de fuoco; il re di Francia, Francesco I, scelse la salamandra come proprio emblema reale perché si credeva nella sua capacità di resistere anche al fuoco e quindi, di poter dominare i quattro elementi naturali.

Sally è stata, invece, ingigantita nell’immagine tridimensionale delle installazioni effimere di Giovanni Zuffi, collocate nei punti simbolo delle città delle coste dei Golfi Tigullio e Paradiso che hanno aderito al Festival dei Sentieri.

Un medaglione in ceramica policroma, che raffigura la Sally di Enzo Marciante, realizzato da Marina Rizzelli e Debora Massone, sarà consegnato a tutti i relatori che interverranno al Festival come ricordo di questa prima edizione.

“Un tema molto caro a chi ha ideato e progettato il Festival, è quello della condivisione e dell’inclusione che ha portato all’individuazione di specifici cammini- dichiara Il sindaco Carlo Bagnasco- Tutte le associazioni coinvolte hanno svolto uno straordinario lavoro che unito agli sforzi del comune, in particolare dell’assessore Filippo Lasinio e del consigliere con specifica delega Marco Fenelli, vedrà nei prossimi mesi un ulteriore intervento manutentivo e valorizzante dei nostri splendidi sentieri, segno che Rapallo è una città poliedrica e adatta a diverse tipologie di esperienze.”