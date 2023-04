Pallanuoto – Un “very big match” per il Lerici

Lerici – Sarà Ettore Biancardi, ex giocatore del Lerici Sport dove tuttora è assistente tecnico soprattutto a livello giovanile, a sostituire in panchina lo squalificato coach Andrea Sellaroli sabato 29/4 (ore 15 alla “Mori” spezzina) nel “big match” con la vicecapolista Delta Roma per la 16.a giornata del Girone 2 della Serie B maschile nazionale di pallanuoto; da parte loro i lericini sono terzi…

Sempre per squalifica mancherà fra i “Coccodrilli” pure il centro-boa Andrea Bellomo. Questi poi gli altri incontri in programma nel turno; Libertas Perugia-Sea Sub Modena, Nuoto Rapallo-Aragno Rivarolesi Ge, Pirates Osimo An-Vis Nova Roma, Waterpolo San Giorgio Genova-Marina di Carrara.

Da parte sua la squadra femminile è in trasferta domenica, ore 18.30, alla “Baldini” camogliese contro la Rari Nantes Camogli per la 4.a giornata del Girone ligure della Serie B femminile: indisponibili fra le lericine Marta Pellegri e capitan Claudia Gianstefani. L’altra partita in programma nel turno è Bogliasco-Pool Beach Sori.