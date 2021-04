Rapallo, piastra metallo vola giù da viadotto A12. Sindaco Bagnasco: tragedia sfiorata

“Una piastra di metallo è caduta dalla pancia del viadotto autostradale di Rapallo della A12 Genova-Livorno danneggiando un’automobile in sosta in un’area privata in via Betti”.

Lo ha riferito stamane su fb il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco (FI).

“Oggi abbiamo sfiorato la tragedia – ha spiegato Bagnasco – non si può più andare avanti così. Fortunatamente all’interno e in prossimità del mezzo non era presente nessuno”.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia locale, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per accertare quanto accaduto e verificare la sussistenza di eventuali altre situazioni di pericolo.

Il materiale caduto dal viadotto autostradale è stato posto sotto sequestro.

“Se la lastra avesse colpito una persona sarebbe probabilmente successo il peggio – ha aggiunto Bagnasco – mi vengono i brividi al solo pensiero”.