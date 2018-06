Rapallo, Fedriga a Giovani industriali: autonomia virtuosa FVG esempio per tutti

“Oltre a parlare di fiscalità e autonomie virtuose come quella del Friuli Venezia Giulia, ho sottolineato come sia essenziale creare le infrastrutture di rete, connettendo cioè le grandi opere alla viabilità locale e quindi ai territori. È necessario inoltre che ci sia continuità amministrativa nella realizzazione delle grandi opere, per creare le condizioni favorevoli per chi vuole investire nel nostro Paese”.

Lo ha dichiarato stasera il neo presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a seguito del suo intervento, peraltro applauditissimo, al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria che si è tenuto oggi e proseguirà anche domani a Rapallo.

Il governatore Fedriga ha partecipato al dibattito sul tema “I progetti dei territori” insieme al collega dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e della Liguria Giovanni Toti.