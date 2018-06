Governatore-giornalista Toti su Repubblica Genova: tre anni di notizie sbagliate

“Grandiosa lettura la Repubblica Genova nel giorno prima delle elezioni. Non c’è un solo articolo che non sia contro la Giunta Toti e il centrodestra. Non riescono proprio a rassegnarsi all’idea che i cittadini liguri diano fiducia a noi e non ai loro ‘amici’. Tre anni di notizie e previsioni sbagliate…prima o poi si convinceranno anche loro!”.

E’ il post pubblicato su Facebook dal governatore ligure e giornalista professionista Giovanni Toti, commentando le pagine locali del quotidiano della galassia editoriale di De Benedetti (Repubblica, Stampa, SecoloXIX).