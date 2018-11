Rapallo, allagamenti e nuovi danni alle attività economiche | Video

Solo mezz’ora di pioggia battente e mare mosso hanno generato nuovi danni a Rapallo. Nella notte del 9 ottobre, fango e acqua si sono riversati in via Mameli, danneggiando più di venti attività commerciali. La forte pioggia ha allagato anche Corso Italia, ma la situazione è stata per buona sorte di lieve entità.

«Il livello dell’acqua in via Mameli ha superato anche le barriere che alcune attività avevano installato visto l’allerta meteo gialla – riferisce Enrico Castagnone, coordinatore di Confesercenti Tigullio, che questa mattina era sul luogo con il sindaco Bagnasco e l’assessore Maini per valutare i danni –. Paradossalmente dove non c’erano barriere l’acqua è entrata e poi uscita, mentre altre attività sono rimaste letteralmente in ammollo».

Dopo i disastri del 28 e 29 ottobre scorso questa nuova ondata di mal tempo non ha certo aiutato a migliorare il clima che esiste tra gli esercenti e la popolazione della città di Rapallo. «Purtroppo – prosegue Castagnone – in via Mameli e corso Italia persistono i problemi strutturali noti e già evidenziati, e c’è una forte demoralizzazione tra gli operatori per le situazioni che si trovano a fronteggiare ogni qualvolta piove.

I danni si accumulano ai danni. Il panificio Vivaldi, per esempio, era chiuso per ristrutturazione e giusto ieri era stata fatta la gittata per il pavimento: potete immaginare cosa è successo con mezzo metro d’acqua dentro i locali. Come Confesercenti abbiamo già distribuito i moduli per segnalare i danni, sperando che anche queste aziende possano venire aiutate e risarcite». ABov