Rapallo, 1-2-3 luglio festa in onore di N.S. di Montallegro

Le Feste di Luglio in onore di N.S. di Montallegro, Patrona della Città di Rapallo iniziano la mattina del primo luglio.

L’evento amato e atteso da “rapallini” e rapallesi vede il programma cerimonie rivisto e ridimensionato in ottemperanza alle normative anti-Covid. Alle 5 del mattino, al Santuario di Montallegro, si concluderà la Novena dell’Alba, con il pellegrinaggio dei fedeli lungo la storica mulattiera e la Messa a cui si potrà assistere anche dal piazzale grazie al maxi schermo.



La tradizionale cerimonia dell’Alzabandiera sul lungomare darà il via alla “tre giorni” di festeggiamenti. L’Alzabandiera, ossia l’innalzamento dei vessilli dei Sestieri cittadini sui pennoni, si limiterà all’esplosione dei “21 colpi” a salve dal molo degli Ampoixi (zona Porticciolo) e a due giri di “richiami”, il Saluto dei Sestieri alla Madonna di Montallegro dalle rituali postazioni di sparo. Poi la cerimonia della “Messa in Cassa” dell’Arca Argentea della Madonna di Montallegro alle 8 in punto in Basilica.

Venerdì 2 luglio, giorno clou dei festeggiamenti.

Alle ore 12 in punto inizio della “Sparata del Panegirico” in versione ridotta: l’accensione avverrà in prossimità della spiaggia “dei Cavallini” per concludersi con il roboante “ramadan” in rotonda Marconi. La “sparata” incluso il disegno del ramadan sarrà realizzata da tutti i Sestieri. Non è previsto lo spettacolo “a giorno” dalla chiatta e l’accesso al lungomare sarà limitato agli addetti ai lavori.



La sera del 3 luglio, la solenne processione non sfilerà per le vie della città. L’Arca Argentea della Madonna di Montallegro verrà esposta in piazza delle Nazioni. La Messa Solenne verrà celebrata alle ore 21. Occorre prenotarsi presso la segreteria della Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio nei giorni feriali, dalle 16 alle 18. La funzione religiosa sarrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Rapallo.

Il “Saluto dei Sestieri alla Madonna di Montallegro” inizia alle 22.30, faranno tre giri di “richiami” dalle postazioni di sparo e i “21 colpi” saluteranno i festeggiamenti 2021.



Per le tre le giornate, non sono previsti spettacoli pirotecnici. Le bancarelle, saranno trasferite in via Dante e via Diaz. La conformazione dei due tratti di strada è più idonea ad evitare assembramenti rispetto alla consueta collocazione nel centro storico. Il sindaco Carlo Bagnasco, il vicesindaco Pier Giorgio Brigati e l’Amministrazione comunale hanno concesso ai rappresentanti degli operatori mercatali, il posizionamento delle bancarelle sul lungomare.



«Siamo consapevoli che l’opzione di via Dante e via Diaz non fosse ideale per gli operatori in quanto più defilata e meno di passaggio rispetto al centro storico – spiegano Bagnasco e Brigati – Hanno però compreso che quella, vista la necessità di garantire le condizioni di sicurezza, fosse l’unica alternativa possibile per quest’anno e hanno scelto di venirci incontro. In cambio, abbiamo concesso un sabato straordinario in passeggiata a mare. Alla luce delle problematiche emerse, si è convenuto inoltre di procedere, dall’anno 2022 in avanti, a una rivisitazione della collocazione della fiera nel centro storico nei giorni 1, 2 e 3 luglio, in sintonia con quanto recentemente deliberato dalla giunta comunale». ABov