Rally Lanterna e Val d’Aveto, monologo di Scattolon

Anche il secondo giro prova conferma lo stato di forma di Scattolon, che si aggiudica entrambi i settori cronometrati, quando ormai mancano 2 prove al termine

Il divario tra il pilota della Movisport e gli avversari non è forse così marcato come ci si aspettava, ma Scattolon sembra avere ancora del margine a disposizione. Ottima la gara di Araldo, che attualmente si trova in seconda posizione staccato di 11”4, mentre Spataro, terzo a 20”7, deve guardarsi le spalle dagli attacchi di Giacobone, quarto a 25” ed in giornata di grazia. Mezzogori si trova in quinta posizione, ma staccato di 36”2, un divario che difficilmente lo farà avvicinare al podio. Da segnalare l’ottima gara di Aragno, attualmente decimo e primo tra le due ruote motrici con la Renault Clio Super 1.6 e della piccola Ford Fiesta Rally4 di Guglielmini, attualmente dodicesimo assoluto ed in testa alla classe R2B. Il cielo sereno sta purtroppo lasciando spazio alle nuvole, ma sembra che la pioggia non dovrebbe arrivare prima della conclusione della gara.

PS3 Pievetta – km 4.1: Scattolon migliora di poco il tempo del primo passaggio e ferma il cronometro su 2’34”6, solo un secondo meglio di Spataro e 1”5 meglio di Araldo. Segue poi Giacobone a 3”9, tallonato da Mezzogori a 4”2 e da Federici a 5”1. Bertani ha il settimo tempo a 5”5, Aragno ottavo a 5”6 si conferma grande interprete di questa prova davanti a Biggi, nono a 8”7. Chiude la top ten Craviotto a 9”9.

PS4 Monte Penna – km 14: E’ sempre Scattolon a dettare il ritmo della gara e a vincere la prova in 9’53”6. Araldo è secondo ma a 6”8, mentre Giacobone chiude terzo a 11”1. Quarto tempo a 12” per Spataro, seguito da Mezzogori a 15 e da Guastavino a 15”2. Settimo Bertani a 17”5, con Federici ottavo a 22”4 e Biggi nuovamente nono a 27”6. Aragno si conferma il migliore tra le due ruote motrici e chiude decimo a 39”7.