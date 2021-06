Rally della Lanterna soddisfacente per Davide Craviotto

Il pilota genovese è giunto secondo in classe R2B

E’ soddisfacente il responso del 37° Rally della Lanterna per Davide Craviotto. Il pilota genovese, che ha partecipato alla “gara di casa” in coppia con il fido Fabrizio Piccinini e con la graficamente molto ammirata Peugeot 208 messagli a disposizione dalla By Bianchi, ha conseguito un’ottima seconda posizione finale in classe R2B.

“Penso di aver fatto una grande gara – osserva il portacolori del Casarano Rally Team – e sono molto contento del nostro operato, perché è stato un rally tirato e combattuto. Noi ci abbiamo creduto sino all’ultimo: Marco Betti, che ci precedeva, è un avversario difficile e lo stesso vale per Fabio Zanotti, che ci incalzava. Noi eravamo nel mezzo, a cercare di allertare il primo e di tenere a bada l’altro e, soprattutto, a cercare di non sbagliare”.

“Grazie anche all’ottima vettura fornitaci dalla By Bianchi – rileva ancora Davide Craviotto – abbiamo centrato il nostro obbiettivo. Questa prestazione, bella e combattuta contro piloti che vanno forte, ci consente rafforzare la nostra leadership sia in seno all’R Italian Trophy che al Raggruppamento della Michelin Zone Rally Cup”.