Il Circolo Nautico Santa Margherita Ligure Asd organizza la domenica 23 giugno 2019 il 14° Raduno Canoistico nell’Area Marina Protetta di Portofino. La manifestazione sportiva è aperta a tutti i tipi di canoa, kayak e Sup.

Il Raduno non competitivo si svilupperà lungo uno splendido percorso sotto costa per circa 10 Km – da Santa Margherita Ligure a Portofino e ritorno – con partenza alle ore 10.00 ed arrivo previsto per le ore 12.30.

Sono previsti riconoscimenti per le società sportive che parteciperanno e pacco gadget per tutti gli iscritti alla manifestazione.

Questo evento sportivo è stato pensato allo scopo di trascorrere una mattinata sull’acqua nel magnifico scenario del Parco della Riserva Marina del Parco di Portofino e si concluderà con un pranzo conviviale presso un noto ristorante di Santa Margherita Ligure affacciato sul mare.

La quota d’iscrizione di 5 euro comprende anche la copertura assicurativa per l’evento sportivo.

Il contributo pranzo per partecipanti/accompagnatori è di 15 euro. Disponibilità limitata e gratuita di alcune canoe sociali.

Le iscrizioni avverranno presso il Punto di Accoglienza allestito sulla spiaggia antistante l'Hotel Lido in Ghiaia di Santa Margherita Ligure, in prossimità della partenza dalle ore 9 alle 9.30 del giorno dell'evento.