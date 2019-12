Racing for Genova Team alla Ronde Città dei Mille

Genova – Due equipaggi della scuderia Racing for Genova Team saranno in lizza, sabato e domenica prossimi, alla “Ronde Città dei Mille“, in programma ad Alzano Lombardo, nel bergamasco. Si tratta di Gigi Giacobone – Sergio Rossi, in gara con una Skoda Fabia R5, e di Luigi Guardincerri – Alessandro Parodi, al via con una Peugeot 208 R2B.

Dopo la mancata partecipazione al Rally Race Terre del Timorasso Derthona, Gigi Giacobone ritrova la Skoda Fabia R5 con cui in questa stagione ha colto piazzamenti importanti. La Ronde bergamasca, malgrado una concorrenza di assoluto rilievo, potrebbe rappresentare, per il veloce driver genovese, l’occasione per portare a casa un piazzamento “pesante” con cui archiviare bene il 2019.

Metabolizzato il ritiro al Rally della Lanterna, la “sua gara di casa”, si rimette in gioco anche Luigi Guardincerri. Insolitamente al via di un rally non ligure, il cinquantaquattrenne pilota di Santo Stefano d’Aveto cercherà di sfruttare questa opportunità sia per conoscere maggiormente la Peugeot 208 R2B che per tradurre la partecipazione alla Ronde bergamasca in un risultato soddisfacente.

La “Ronde Città dei Mille” scatterà da Alzano Lombardo sabato, dopo le previste operazioni preliminari, alle ore 19:01 con la tradizionale presentazione degli equipaggi partecipanti; domenica, invece, la sfida vera e propria articolata su quattro prove cronometrate.