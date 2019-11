Racing for Genova Team al 3° Rally di Castiglione Torinese

Genova, 22 nov. – Ferve l’attività agonistica in seno alla Racing for Genova Team: sabato e domenica, infatti, la scuderia diretta da Raffaele Caliro sarà al via del 3° Rally di Castiglione Torinese con l’equipaggio formato da Francesco Aragno e Andrea Segir, in gara con la Renault Clio Super 1600. Compito non facile per la coppia savonese – che in classe dovrà vedersela con ben 13 avversari, alcuni dei quali di qualità – chiamata a confermare la recente quinta piazza assoluta finale conquistata alla Ronde Colli del Moscato e del Monferrato.

Pollice verso, invece, per la Racing for Genova Team nella 1^ edizione del rally “Giro dei Monti Savonesi Storico” dove nessuno dei due equipaggi in lizza con i colori del sodalizio diretto da Raffaele Caliro è riuscito a concludere la gara. Massimiliano e Alessandro Parodi (Renault R5 Gt Turbo – Gruppo N) non hanno neppure preso il via per problemi alla loro vettura. I locali Sandro Rossi e Bruno Banaudi (Fiat 127 Gruppo 2), invece, si sono fermati nelle prime battute del rally per la rottura di un semiasse: rientrati in lizza nella seconda tappa con la formula del super rally, hanno accusato un nuovo inconveniente meccanico tale da farli optare per il ritiro.