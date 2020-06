Raccolta fondi: Solo 8 gradini, ma Diego per farli ha bisogno di te

Una famiglia piena d’amore, che conosce a fondo l’importanza di fare dei sacrifici, cosa significhi essere semplici, umili, dignitosi e la cui ricchezza più grande sono i loro figli: questa è la storia di Barbara Bittante e della raccolta fondi per suo figlio Diego di 11 anni, affetto da Atrofia Muscolare Spinale (SMA2) per l’acquisto di un monta scale nuovo per la loro casa.

“Noi siamo una Famiglia normale senza grandi pretese e 4 splendidi bambini che, come dico sempre, sono la mia più grande ricchezza!!” – Barbara Bittante, inizia così il suo racconto: “Io lavoro part time in Autogrill e il mio compagno in una cooperativa. Due anni fa, siamo riusciti a comprare casa facendo un mutuo da capogiro, ma con la consapevolezza che il nostro sacrificio sarebbe servito a lasciare qualcosa di concreto ai nostri figli”.

Barbara, parlami di Diego e della sua storia.

“Diego, il mio 3° figlio, che oggi ha 11 anni, è affetto da Atrofia Muscolare Spinale (SMA 2) ha una debolezza muscolare diffusa in tutto il corpo, si muove tramite una carrozzina elettronica

Abbiamo la necessità di cambiare il montascale di casa, perchè quello attualmente presente, che abbiamo acquistato insieme alla casa, è vecchio e non si trovano i pezzi di ricambio; spesso si ferma e non da più segni di vita.

Più volte è capitato di dover far intervenire i Vigili del Fuoco o la Croce Rossa per portare Diego in casa in braccio o per farlo scendere.

In altre Regioni, questi montascale vengono forniti dall’ASL, ma in Liguria, purtroppo no. La spesa è interamente a carico nostro e abbiamo preventivi che si aggirano tra i 9000 e i 10.000 euro…

A breve Diego subirà un intervento alla colonna vertebrale molto invasivo, per correggere la scoliosi e nei mesi successivi all’intervento non sarà possibile spostarlo in braccio perchè bisognerà dare il tempo alle ossa di ricalcificarsi e alle ferite di rimarginarsi.

Non so cosa succederebbe se arrivati a casa il monta scale non funzionasse …

Non è stato facile, per me, decidere di fare questa raccolta fondi, perchè vorrei avere la forza economica di far fronte alle esigenze di mio figlio da sola, ma so che lui ora ha bisogno dell’aiuto di tutti e il mio orgoglio devo metterlo da parte… Grazie a tutti coloro che ci stanno aiutando!”

Questa è la storia di Diego e quest’altra è la raccolta fondi per l’acquisto del nuovo montascale.

https://www.gofundme.com/f/un-montascale-per-diego?utm_source=customer-andr&utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=email

Diego ha bisogno di tutti e speriamo davvero che il link di questa raccolta fondi venga condiviso il più possibile e che le donazioni siano tante, perché donare fa bene sia a chi lo fa, sia a chi riceve, perché la solidarietà è sempre un gesto di gran cuore, perché non si può restare indifferenti a questo appello: donate e condividete numerosi.

Laura Candelo