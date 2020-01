Quintero vince a La Grita e Salinas resta in giallo.

Pacioni e Venchiarutti in grave ritardo a La Grita dove si impone Quintero mentre Salinas resta in maglia gialla con soli sei secondi di vantaggio per Rivera, uomo di classifica della Androni di Gianni Savio.

LA GRITA. 16 GENN. Tappa troppo impegnativa ieri per gli italiani la quarta della Vuelta al Tachira, che conduceva la carovana da Coloncito a La Grita, dopo 145 chilometri.

Sulla lunga salita finale Pacioni e Venchiarutti hanno sventolato bandiera bianca ed accumulato molti minuti di ritardo. Sono arrivati col gruppo ad oltre 23′ dal primo. Per fortuna i compagni di squadra Kevin Rivera e Jefferson Cepeda sono riusciti a tener testa al vincitore di tappa il venezuelano Leonel Quintero che alla fine ha preceduto Rivera (secondo a 10”) e Salinas (a 12”), seguiti via via da tutti gli altri. Cepeda ha chiuso sesto a 30” dal vincitore. Salinas ha conservato la maglia gialla.

Quintero, 22 anni, e già due volte nei primi cinque nelle tappe precedenti, ha vinto il duello finale con il costaricense Kevin Rivera, l’ ultimo a cedere al vincitore.

Oggi è in programma un’ altra tappa impegnativa, adatta agli scalatori, la quinta di 107 chilometri da San Juan de Colón a Borotá, molto ondulata con tre salite di complessivi 28 chilometri. Per Pacioni e Venchiarutti sarà un’altra frazione da vivere in difesa aspettando tappe più adatte.

Questo l’ ordine d’arrivo: 1) Leonel Quintero in 3 ore 51′ 16”; 2) Kevin Rivera (Androni) a 10”; 3) Jonathan Salinas a 12”; 4) Ramirez a 24”; 5) Campos a 28”; 6) Cepeda (Androni) a 30”; 7) Ruiz a 34”; 8) Briceno a 36”; 9) Camargo a 41”; 10) Cubides a 1’08”.

Classifica generale: 1) Salinas; 2) Rivera (Androni) a 6”; 3) Campos a 23”; 4) Quintero ad 1’06”; 5) Ramirez a 2’07”; 6) Cepeda (Androni) a 2’13”; 44) PACIONI a 24′ 58”; 58)VENCHIARUTTI a 36′ 28”.

Classifica a punti: 1) Yaguaro, 64; 2) Salinas, 54; 3) PACIONI, 52; 4) Quintero, 51; 5) Monsalve, 36; 15)VENCHIARUTTI, 16.

Montagna: 1) Quintero, 10; 2) Rivera,7; 3) Salinas, 5.

Classifica a squadre; 1) Deportivo Tachira; 2) ANDRONI Giocattoli Sidermec a 2’26”; 3) Venezuela Pais Futuro a 3’56”.

PAOLO ALMANZI