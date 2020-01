Il Carlo Felice porta la grande musica corale al Teatro della Gioventù

Cantare in coro, una bella consuetudine che arriva dai tempi antichi; vuol dire socializzare, comunicare, raffinare le propri arti e conoscenze musicali. Non importa se religioso o laico, dovunque ci sia un agglomerato tra gli uomini, là c’ è un coro.

Questa lunga tradizione, mai disgiunta dalla storia della musica, si rinnova e si ripropone in due concerti al Teatro della Gioventù, sabato 18 gennaio alle ore 19 e sabato 25 gennaio alle ore 17, in cui il Coro di Voci Bianche e il Coro Femminile del Teatro Carlo Felice, diretti rispettivamente da Gino Tanasini e da Francesco Aliberti, offriranno al pubblico un programma suggestivo e significativo per l’umano e il sacro, dal titolo Intimo In… canto.

Il Coro di Voci Bianche aprirà il concerto con quattro brani, resi particolarmente coinvolgenti e affascinanti dal timbro “bianco” e fresco delle voci dei ragazzi: Stella splendens di Anonimo del XIV secolo (brano arricchito dalla presenza di una tromba solista), Se l’aura spira di Frescobaldi, Scarborough Fair (canto tradizionale inglese) e Vois sur ton chemin di Bruno Coulais. L’ultimo pezzo, dalla colonna sonora del film Les Choristes, piccolo cult francese del 2004 in cui far parte di un coro salva un ragazzo problematico da un destino difficile, conferma la funzione sociale dell’esperienza corale.

Il Coro Femminile è il protagonista della seconda parte del programma: «brani di epoche differenti – spiega il Maestro Aliberti – all’insegna di una intimità che dischiude passioni latenti.» La donna è celebrata in quanto Madre per eccellenza in pagine come Donna celeste di Francisco Soto de Langa e Salve Regina di Domenico Scarlatti, è immagine di speranza in Du Friedefürst, Herr Jesu Christ di Bach, Veni Domine di Mendelssohn e Agnus Dei e Ave Verum di Fauré, è simbolo di delicatezza e pace domestica in Der Gärtner di Brahms e Slava narodu di Rachmaninov.

Questi due concerti, assicurano gli organizzatori, restituiranno vitalità musicale al Teatro della Gioventù, edificio degli anni ’30 nella centralissima via Cesarea, che la Regione Liguria, nel 2016, ha destinato al Teatro Carlo Felice per sostenere concretamente la patrimonializzazione e le ulteriori potenzialità di sviluppo del Teatro Carlo Felice stesso, come sostiene il Sovrintendente Claudio Orazi, “ con la finalità di estendere presso più sedi e nuovo pubblico il linguaggio dell’arte e della musica.”

Prezzi davvero ridotti: intero euro 8, ridotto under 26 euro 6.

Biglietti in vendita online sui circuiti VivaTicket e HappyTicket e presso la Biglietteria del Teatro Carlo Felice nei giorni e orari di apertura. Al Teatro della Gioventù a partire da un’ora prima dello spettacolo.

Programma completo (al pianoforte Enrico Grillotti, Patrizia Priarone).

Anonimo sec. XIV. Stella splendens da Llibre Vermell de Montserrat per coro di voci bianche e tromba.

Girolamo Frescobaldi. Se l’aura spira per coro di voci bianche e pianoforte.

Tradizionale Inghilterra (armonizzazione Thomas Juneau). Scarborough fair per coro di voci bianche e pianoforte.

Bruno Coulais. Vois sur ton chemin da film “Les Choristes” per coro di voci bianche e pianoforte.

***

Tradizionale Germania (arrangiamento Anselm Schubiger). Resonet in laudibus.

Francisco Soto de Langa. Donna celeste lauda In tempore Nativitatis, dal “Tempio Armonico”.

Antonio Lotti. Vere languores, mottetto a tre voci.

Domenico Scarlatti. Salve Regina, mottetto a due voci e basso continuo.

Johann Sebastian Bach. Du Friedefürst, Herr Jesu Christ, corale dalla cantata BWV 143.

Johann Michael Haydn. Salvete flores Martyrum, inno a tre voci e basso continuo.

Franz Schubert. Der 23. Psalm, op. 132.

Felix Mendelssohn-Bartholdy. Veni Domine, mottetto op. 39 n. 1.

Johannes Brahms. Der Gärtner, lied op. 17 n. 3.

Gabriel Fauré. Agnus Dei, dalla Messe Basse. Ave Verum, dai “Due Offertori “op. 65 n. 1.

Sergej Rachmaninov. Slava narodu, dai “Sei cori per voci femminili” op. 15 n. 1.

Eli/P.