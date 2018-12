Questa sera chiude la rampa verso l’aeroporto, tir su viabilità normale

Da questa sera, fino a mercoledì 5 dicembre resteranno chiuse le rampe di accesso all’autostrada da via Cornigliano e l’uscita autostradale per i tir diretti in via della Superba.

Verrà, infatti, disallestito il by-pass provvisorio realizzato lo scorso mese di ottobre che ha permesso ai mezzi pesanti in uscita a Genova Aeroporto di immettersi in via della Superba per non sovraccaricare la viabilità urbana nell’area di Cornigliano e Sestri Ponente.

Verrà chiusa, temporaneamente, la rampa Nord, che da piazza Savio porta all’autostrada.

I mezzi pesanti saranno così oblbigati ad immettersi in via Siffredi sulla viabilità ordinaria con inevitabili disagi per la circolazione.

Al termine dei lavori, previsti per il 7 dicembre, sarà operativa la nuova rampa che da via Guido Rossa porterà direttamente al casello austostradale.