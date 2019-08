Quartiere Carignano. Via Rivoli, Amazzonia

GENOVA Via Rivoli, Amazzonia.

In pieno quartiere di Carignano, centro città a carattere residenziale. Snodo di attrazione turistica con l’imperiosa Basilica di Santa Maria Assunta dell’Alessi che domina la collina in cima a Via Fieschi e che fa da porta d’ingresso al centro storico di Piazza Sarzano con il Museo d’Arte Altomedievale-Convento di Sant’Agostino contenente un raro chiostro triangolare.

Residenti e numerose attività commerciali che perlopiù pagano la Tari nei tempi prescritti.

Ebbene – come evidenziato dalla fotonotizia di LN – più che una via sobria ed elegante al contempo con vista mare, ora come ora sembra una strada periferica di Manaus.

Sono cresciuti tra le lastre di pietra dei marciapiedi rigogliosi arbusti di graminacee, floridi e smeraldini ciuffi (non di basilico zeneize) ma di parietaria e grandi mazzi di cicuta. Molti lamentano crisi allergico-respiratorie e per varcare i portoni e le entrate dei negozi si comincia a pensare di portare a spasso il cane…con il machete.

Marcello Di Meglio