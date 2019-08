Caldo. Tregua nel fine settimana, settimana prossima ondata africana da 40 gradi

GENOVA Dopo una breve tregua nel fine settimana entrante, come riporta il sito meteo.it, da martedi 20 agosto il caldo aumenterà e tutto il Centro Sud e le Isole Maggiori saranno colpite da una bollente stabilità atmosferica che farà ulteriormente salire i termometri fino a toccare picchi di 39°-40°C specie nelle zone interne della Sardegna, della Sicilia e fino a 37°-38°C su gran parte del Sud e nelle aree interne del Centro come in Toscana e in Umbria.

Al Nord le temperature resteranno lievemente più miti con perturbazioni che continueranno a persistere nell’arco alpino e prealpino. Da mercoledì anche al Centro e al Sud le temperature torneranno ad essere meno calde fino a quando nel successivo fine settimana l’alta pressione africana passerà nuovamente il testimone a quella delle Azzorre.

In Liguria le temperature di Ferragosto sono state elevate con valori lungo la costa fino a 31 gradi e nell’interno fino a 33 gradi, ma è stato un caldo decisamente più sopportabile rispetto a quello delle settimane precedenti per via dell’umidità che si è mantenuta su valori medi.

Qualche nube e qualche possibile rovescio o temporale sono previsti per il pomeriggio di oggi, ma il fenomeno dovrebbe interessare i rilievi alpini occidentali e le zone appenniniche di Levante. Sopra i 500/600 metri lo scenario resterà in gran parte soleggiato con temperature stazionarie, che si manterranno tra i 20 e i 30 gradi.

Sabato e domenica, invece, aumenta la variabilità per cui il fine settimana nella regione dovrebbe alternare momenti di sole a nubi sparse, con un leggero calo delle temperature.

Marcello Di Meglio